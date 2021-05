Michelle Renaud confiesa que sufrió maltrato en 'RBD': "Es la cosa más horrible ahí"

Ciudad de México.- En entrevista con el canal de YouTube Pinky Promise, Michelle Renaud exhibió malos tratos en la producción de la telenovela Rebelde, el cual fue de sus primeros proyectos de actuación.

Al principio le gustaba su trabajo, emoción que se anuló en cuanto notó que los extras eran menospreciados, lo cual casi la orilló a abandonar su sueño.

Entré de extra en Rebelde y dije: '¿Qué es esto? No quiero'. Es la cosa más horrible ahí, la verdad, siempre lo he dicho, no era muy bonito que digamos, nos trataban muy mal".