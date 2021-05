'Gomita' se luce en TikTok con recadito a los "envidiosos" y les hace seña obscena; la destrozan

Ciudad de México.- La polémica payasita 'Gomita', cuyo nombre real es Araceli Ordaz, una vez más desató tremenda controversia en las redes sociales luego de aparecer con un fuerte mensaje dedicado a sus detractores.

La conocida youtuber mexicana siempre ha estado en boca de todos por sus polémicas decisiones. Como se sabe, ella jamás ha negado que tiene varias cirugías estéticas y además en sus perfiles presume la vida llena de lujos que le gusta tener.

View this post on Instagram

Debido a esto, 'Gomita' siempre está recibiendo fuertes críticas y burlas de miles de personas, pero ella afirma que no le quitan el sueño.

En un reciente video que compartió a través de su cuenta de TikTok, la hermana de 'Lapizito' le manda un fuerte recadito a sus haters.

Yo no soy la mala, hablan de mí esos envidiosos, quieren generar polémica y no pueden contra mí, cuando pedí ayuda todos siempre me ignoraban", comenta mientras está bailando con un coqueto atuendo.