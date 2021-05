Galilea Montijo lleva "raro 'look'" a 'Hoy' y todo Televisa se la come viva en Instagram

Ciudad de México.- Pese a que Galilea Montijo es considerada como una de las conductoras más guapas y con más estilo a la hora de vestir, el 'look' que modeló en la reciente transmisión del programa Hoy no fue del agrado de los televidentes.

La presentadora y actriz originaria del estado de Jalisco aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una nueva instantánea en la que presume el increíble atuendo que lució la mañana de este viernes 21 de mayo.

Aunque Galilea tiene acostumbrado al público de Televisa a aparecer con trajes elegantes para cerrar la semana, en esta ocasión la tapatía apareció con un 'outfit' más relajado. Sorprendió modelando una sudadera color roja con estampado, un biker short negro y unos tacones enormes. Además el cabello lo llevó peinado con trenzas.

Aunque los fieles admiradores de Galilea no han dejado de halagarla y llenarla con más de 12 mil Me Gusta, muchos internautas no han dejado de hacer pedazos a la conductora porque no les encantó este arriesgado 'outfit'.

Aunque la mona se vista de seda...".

Muy raro su 'look'".

Ya vas en declive".

Guácala".

Esa ropa no va con tacones".

Fuente: Instagram @galileamontijo