¿Recayó? Tras librar la muerte, Fernanda Castillo enfrenta nueva y complicada situación

Ciudad de México.- Fernanda Castillo es una de las artistas que después de convertirse en madre atravesó complicados momentos e incluso se vio en la lucha entre la vida y la muerte, pero afortunadamente logró salvarse, aunque en las últimas horas volvió a preocupar a los fans.

Hace un par de días que la actriz había anunciado en redes sociales estar de regreso en sus proyectos y a pesar que se le veía bastante motivada su vida dio un nuevo y muy inesperado giro que la está haciendo enfrentar una complicada situación.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa escribió: "Hay día difíciles, días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración", señalando que estos últimos ha tenido todo este bajón.

Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente, enojada y preguntarme muchas veces ¿Por qué a mi? Tal vez la respuesta es: ¿Por qué no?", destacó.