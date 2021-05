Machine Gun Kelly se pinta la lengua de negro como "accesorio" para los Billboard Awards

California, Estados Unidos.- El rapero Machine Gun Kelly compartió un video en sus historias de Instagram donde aparece pintándose la lengua de negro para los Billboard Music Awards 2021.

El cantante, cuyo nombre original es Colson Baker, publicó la extraña historia después de un clip en el que se muestra cómo le cortan el cabello para la presentación de los premios a lo mejor de la música.

Machine Gun Kelly escribió en la descripción del video: "Special accessory for tonight @bbmas" (accesorio especial para esta noche en los Billboard Music Awards).

El joven de 31 años de edad está nominado para Mejor Álbum de Rock por su disco Tickets to My Downfall. Además, está nominado por Mejor Canción de Rock por My ex's best friend y como Mejor Artista de Rock.

Fuente: New York Post