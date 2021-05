Efecto BTS: Joe Biden habla del K-Pop y deja ver que es fan de ¿los intérpretes de 'Butter'?

Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden se ha caracterizado por ser bastante relajado aunque comprometido con el país, sin embargo, se ha dado tiempo de hacer comentarios que generan risas entre los jefes de estado, personal de su gabinete y medios de comunicación.

El pasado viernes 21 de mayo, el mandatario sostuvo una reunión con su homólogo Moon Jae-In, a quien recibió en la Casa Blanca e incluso, reunió a los medios para dar un mensaje.

En su reunión de esta semana, Biden y Moon Jae-in acordaron cooperar para impulsar la venta de reactores nucleares en mercados como Europa o Medio Oriente. Corea del Sur ya hizo pié en este último con la flamante central nuclear de Barakah en Emiratos Árabes Unidos. 12/15 pic.twitter.com/cVgZtPej7a — Nicolás Deza (@NicolasDeza) May 23, 2021

Aunque se trataba de un evento diplomático para fortalecer la relación entre ambas naciones, el demócrata hizo un comentario sobre el K-Pop y la importancia que tiene en el mundo, aunque claro, al principio lo hizo más especifico en los Estados Unidos.

Nuestra gente, nuestras conexiones entre pueblos y culturas solo están creciendo y los fanáticos del K-pop son universales", expresó.

Tras estos comentarios, los presentes no dudaron en esbozar una carcajada, incluso el mismo presidente lo hizo y es que, a pesar de no haber hablado de un grupo en particular, esa fecha fue la que había puesto a BTS como tendencia a nivel mundial, pues justo estrenaron el tema Butter, su segundo sencillo en inglés y que seguro será el tema del verano.

BTS es de los grupos consentidos a nivel mundial y muchos artistas estadounidenses han demostrado tener intención en colaborar con ellos en un futuro. No obstante, no es la única agrupación que ha tenido importancia en el país gobernado por Biden, pues en el caso de Blackpink tienen una colaboración con Selena Gomez, por lo cual no es de extrañarse que el mandatario conozca algún tema y quizá hasta sea de su agrado.

Fuente: staff, btsnetwork