Mayeli Alonso reacciona a polémica FOTO de Chiquis y le llama "atrevida" en Instagram

Ciudad de México.- Recientemente, la cantante Chiquis Rivera causó gran polémica en redes sociales tras compartir una imagen en redes sociales, mostrando su trasero para promocionar un producto para la celulitis.

La fotografía fue blanco de críticas y controversias, entre las que destacaron la del canta 'Chapo' de Sinaloa a quien las redes tundieron por el comentario severamente agresivo y retrógrada.

View this post on Instagram

Otra reacción muy polémica fue la que Mayeli Alonso, exesposa de su tío Lupillo Rivera, hizo por medio de sus historias de Instagram.

En el texto descrito, Mayeli dejó en claro su postura sobre este tipo de imágenes:

Yo respeto mucho la manera en que cada quien lleva sus promos, pero yo personalmente nunca me atrevería. No es mi estilo, más bien, por respeto a mis seguidores y a sus esposas, no me gustaría que tuvieran esa imagen mía de ese tipo se me haría muy incómodo", confesó.