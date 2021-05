¡Reprobada! Kim Kardashian no pasó un examen de Derecho: "Estudiaba 12 horas al día"

Ciudad de México.- Todos pensarían que Kim Kardashian tiene absolutamente cualquier cosa que desee, sin embargo, hubo algo que no pudo conseguir, pues ni su fama, ni sus millones la ayudaron a aprobar un examen del primer año de la carrera de Derecho.

La socialité compartió en un episodio de News Keeping Up with the Kardashians que no logró alcanzar el puntaje requerido para una prueba exitosa.

Soy un fracaso. Pasé seis semanas seguidas, de 10 a 12 horas al día, estudiando y era muy importante para mí aprobar esto. Y no pasar me deprime y me hace querer rendirme" lamentó Kim.

Dicho test considera 560 puntos como el mínimo para obtener una nota satisfactoria, no obstante, la estrella solo tuvo 474 en su primer intento.

Hace dos años, Kardashian reveló a Vogue que se estaba formando como abogada. Actualmente cursa una pasantía en San Francisco, a fin de ganar experiencia.

En el primer año de la facultad de derecho, hay que cubrir tres materias: derecho penal, agravios y contratos. Para mí, los agravios son lo más confuso, los contratos son los más aburridos y la ley criminal la puedo hacer mientras duermo. Hice mi primera prueba, obtuve un 100. Muy fácil para mí. La lectura es lo que realmente me atrapa. Los conceptos los entiendo en dos segundos", dijo en 2019.

Fuente: Futbol Radio Fórmula