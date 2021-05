VIDEO: Entre lágrimas, Adamari López confiesa en 'Hoy Día' que se separa de Toni Costa por esto

Ciudad de México.- La famosa y querida conductora, Adamari López, en pleno programa en vivo de Hoy Día, luchó contra las lágrimas al momento de confirmar que se va a separar de Toni Costa, su pareja desde hace más de 10 años, con quien procreó a Alaïa, confesando en el matutino de Telemundo el porque tomó la decisión.

López mediante sus redes sociales y en pleno programa en vivo, se sinceró ante su público y millones de seguidores en Instagram, dejando en shock a todos al decir que ella tomó la decisión de tomar caminos separados tras haber estado juntos desde el 2011 y dar la bienvenida a su hija en el 2015.

La exactriz de Televisa no dijo exactamente porque se va a separar del bailarín español, a quien conoció en 2011 en un concurso de baile, donde el flechazo fue inmediato, pero dejó en claro que meditó la situación y llegó a la conclusión que por el bienestar de su familia eso era lo mejor.

He decidido separarme de Toni. Por el respeto que le tengo a Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir siempre, mi decisión ha sido que he pensado y analizado y en ese enfoque de cuidarme y valorarme, encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado", confesó la actriz.