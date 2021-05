¡Hasta pronto, B.J. Thomas! Fallece el compositor sonoro de 'Forrest Gump' a los 78 años

Texas, Estados Unidos.- Familiares de BJ. Thomas confirmaron su deceso al diario People a causa del cáncer de pulmón que se le detectó en fase avanzada durante el mes de marzo.

El cantante de "Raindrops Keep Fallin' On My Head" falleció el pasado 29 de mayo a los 78 años en su domicilio situado en Arlington, Texas.

Billy Joe fue conocido por sus éxitos en los 60 y 70, de hecho su impecable talento lo hizo ganar cinco premios Grammy y un Oscar, este último a la mejor canción original.

Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de grabar y cantar las canciones más bonitas del pop, country y música gospel y de compartir estos maravillosos temas y recuerdos por todo el mundo con millones de personas como ustedes", dijo el artista en uno de sus últimos conciertos.

Colaboró en la banda sonora de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, Forrest Gump, Los Ángeles de Charlie y Spider-Man 2. Además contribuyó a musicalizar la serie Los problemas crecen.

Soy otra persona. He sido muy afortunado. He tenido una vida maravillosa. He sido un marido y un padre que se preocupa por sus hijos y ahora soy abuelo y estoy tan motivado como estos profesores y madres y padres que ayudan a mis chicos a crecer con carácter y amor propio. Espero que no suene demasiado grandioso, pero es a lo que se reduce todo. Es lo que he intentado hacer con mi música y con todo en mi vida", se puede leer en su página web.

Fuente: ¡Hola!