VIDEO: ¡Imperdible! Courtney Cox recrea escena de 'Friends' con Ed Sheeran

Ciudad de México.- La euforia por la reunión de Friends continúa haciendo estragos, pues las redes sociales se han llenado de momentos épicos, tanto de las 10 temporadas de la serie como del episodio especial que reunió al elenco original.

En este caso, la actriz Courtney Cox, quien interpreta a 'Monica Geller' compartió a través de su cuenta de Instagram la rutina de baile que hizo con su hermano 'Ross' (David Schwimmer) en la grabación de la fiesta de fin de año, un baile que ambos denominaron 'La rutina', aunque en lugar del histrión, ocurrió con el cantante Ed Sheeran.

Solo un poco de baile de rutina con un amigo …", escribió.

El clip no solo incluyó la música que se escucha en el episodio de la serie de Warner, sino que, a diferencia del episodio, el final de la actriz y el intérprete de Shape of You tuvo un mejor, y más divertido final.

La reunión de Friends estará disponible para Latinoamérica en junio tras la llegada de la plataforma de streaming HBO Max, que estrenó el episodio especial el pasado 27 de mayo en Estados Unidos y diversas partes del mundo.

Fuente: Instagram @courteneycoxofficial