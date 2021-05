Ella es Sydney Chase, la modelo con quien Tristan Thompson engañaría a Khloé Kardashian

Estados Unidos.- La modelo Sydney Chase, se ha convertido en el tema del momento en el mundo del espectáculo después de revelar en el podcast No Jumper, su relación íntima relaciones con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, quien es pareja de la socialité Khloé Kardashian.

Sydney Chase, tiene más de 80 mil seguidores en su cuenta de Instagram en donde publica fotos muy atrevidas en trajes de baño y lencería, mientras que en su perfil de la plataforma OnlyFans sus fanáticos pueden acceder a contenido íntimo y exclusivo con una suscripción de 15 dólares.

La vida amorosa de Khloé Kardashian se ha mantenido en polémicas desde hace años, sin embargo, la primera infidelidad del padre de su hija, causó un gran revuelo en redes sociales y a pesar de que decidieran darse una segunda oportunidad, tal parece que la también empresaria estaría pasando nuevamente por un engaño.

La modelo Sydney Chase, afirma haber mantenido relaciones con el jugador de baloncesto después de que inició nuevamente su relación con la miembro del clan Kardashian-Jenner hace unos meses.

Chase aseguró durante su entrevista que comenzó a salir con el deportista desde noviembre del año pasado, porque pensó que estaba soltero, además afirmó tener mensajes muy comprometedores como prueba de que está diciendo la verdad.

Al respecto, Tristan ha decidido tomar acciones legales en contra de la modelo ya que afirma que las acusaciones que ha estado dando en múltiples medios de comunicación estadounidenses son falsas.

Esto sucede después de que Khloé declarará en los últimos episodios del show Keeping Up With The Kardashian, su deseo por convertirse en madre de nueva cuenta.

Siento que ha llegado el momento de tener otro hijo'', confesaba Khloé en recientes episodios de la serie producida por la cadena E!

Mientras tanto, la hermana de Kim Kardashian no ha hecho ninguna declaración, pero sus fanáticos aseguran que se ha quitado el anillo de diamantes que llevaba en el dedo anular de su mano izquierda desde su regreso con el padre de su hija.

Fuente: Hola