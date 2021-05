¡En la ruina! José Eduardo Derbez revela lo difícil que es vivir sin un peso: "No supe ahorrar"

Ciudad de México.- En entrevista para el canal de YouTube de Faisy, José Eduardo Derbez abrió su corazón y contó por primera vez que en una ocasión, cuando tenía como 22 años se quedó sin dinero.

El actor destacó que esta ha sido una de las etapas más difíciles de su vida, pues todo el dinero que ganaba lo gastaba, no sabía ahorrar.

No tengo ni un peso, no supe ahorrar, no supe manejar mi dinero, tenía como 22. Compré un coche, empecé a invitar a todo mundo, me quedé sin un peso al grado de que cuando vivía con mi ex me dice 'y el súper qué pedo' Le dije no tengo dinero ni para una lata de atún".