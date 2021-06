¡Adiós Kanye West! Kim Kardashian presume foto familiar sin el padre de sus hijos

Ciudad de México.- Kim Kardashian y Kanye West tomaron caminos separados desde que el amor se acabó entre ellos y ella inició con los trámites de divorcio en febrero.

Por su parte, el rapero no ha perdido oportunidad para rehacer su vida amorosa, pues se especula que intenta conquistar el corazón de la modelo Irina Shayk.

Mientras tanto, la protagonista de Keeping Up With The Kardashians ha continuado con la vida de hogar, haciéndose cargo de sus hijos North, Chicago, Saint y Psalm West Kardashian.

Antes de la ruptura, la socialité solía compartir fotografías en su cuenta de Instagram al lado de su esposo, ello ha cambiado y esta vez sorprendió con una imagen familiar, donde la figura paterna está ausente.

Hasta el momento, la polémica imagen en blanco y negro donde West ya no figura ha sumado más de cuatro millones de 'me gusta' y varios comentarios que celebran la belleza de los integrantes.

Fuente: Instagram