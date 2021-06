¿Papá otra vez? Adal Ramones va por su cuarto hijo a sus casi 60 años

Ciudad de México.- Sin duda, la paternidad es algo que se le da bien a Adal Ramones, quien tiene tres hijos y recientemente confesó que podría aventurarse por el cuarto.

La idea se la propuso Karla de Mora, su esposa, que desea ser madre de nuevo y así darle un hermano al pequeño Cristobal de dos años para que tenga un compañero de vida.

No es un secreto que el conductor de shows se acerca a los 60 años, por lo que quizás necesitaría ayuda de un tratamiento para tener más energía y así lograr concebir con su cónyuge.

No les voy a decir porque tal vez me lo haré. Tal vez me someto a un rollo que es absolutamente nada invasivo, no hay bisturí, no hay nada. Se extrae, se multiplica y se vuelve a meter".