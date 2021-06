Ángela Aguilar revela en 'Hoy' qué vestido podría usar Belinda en su boda con Christian Nodal

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 14 de junio se presentó otra parte de la entrevista que brindó Ángela Aguilar al programa Hoy y en esta entrega la famosa cantante habló de la tan esperada boda de Christian Nodal con Belinda.

Durante la plática que tuvo con la conductora Andrea Escalona, la hija de Pepe Aguilar recordó el rotundo éxito que resultó el tema Dime cómo quieres, el cual hizo a dueto con el intérprete originario de Caborca Sonora.

Asimismo, Ángela se dio tiempo de bromear sobre el anunciado enlace matrimonial de Belinda y Nodal, señalando que espera ser una de las invitadas y hasta se atrevió a mencionar que ella le prestaría el vestido de novia que usó en el videomusical de Ahí donde me ven.

No me han invitado, pero estoy segura que sí (me van a invitar)", comentó.