Paola Rojas se une a TV Azteca: La conductora de Televisa apoya a 'Zague' en nuevo escándalo

Ciudad de México.- Después de su polémico y controversial divorcio, todo parecer indicar que Paola Rojas estaría teniendo un acercamiento con 'Zague', pues supuestamente se uniría a TV Azteca, combinando sus influencias con las de Televisa, para apoyar al exfutbolista en su nuevo escándalo.

Recientemente la modelo, Luz Piedad Robi Martínez, la presunta amante de Luis Roberto Alves que acabó con su matrimonio y el de Rojas, aseguró que de este amorío nació una niña que él no reconoce y de la que no se hace cargo, pero que ahora decidió hablar pues se le detectó cáncer de mama, exigiendo que la reconozca y la mantenga.

Sin duda esto fue una 'bomba' mediática para el integrante de Los Protagonistas, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, para dar su opinión sobre el caso, sin embargo, según Chacaleo, el Ajusco estaría apoyándolo moviendo sus influencias para que salga "bien librado".

Pero eso no fue lo más impactante, pues también señalaron que la titular de Al Aire con Paola Rojas, también estaría apoyando al padre de sus hijos, puesto que ella no quiere que la niña sea reconocida como hija de Alves, por presuntamente no querer compartir la pensión y sus bienes en genera.

En tanto Luis Roberto Alves 'Zague' pensaba que su separación con Paola Rojas ya había quedado en el olvido, todo parece indicar que es lo contrario, pues la mujer con la que le puso el cuerno a la periodista ha salido a los medios, y ahora le quiere reclamar una pensión, cosa que la comunicadora de Televisa no está dispuesta a permitir", reveló el canal de YouTube.

Finalmente, señalaron que Paola ya "metió su cuchara" y se encuentra presionando a los involucrados para que aceleren el proceso, pero de una manera que favorezca a su exesposo y un juez desestime la paternidad de este.

Por su parte, aunque Paola no lo quisiera, de igual forma metió su cuchara para que su rival de amores no se salga con la suya, pues si un juez reconoce a la hija de Zague, tendría que repartir no solo la pensión, sino su patrimonio en general, por eso no dudo en hacer valer todas sus influencias en Televisa para presionar a los involucrados, para que no se pueda comprobar que la niña no es media hermana de sus hijos... Más allá del orgullo, está en juego el patrimonio de sus hijos", concluyó Chacaleo.

