Michelle Salas arremete contra 'Luis Miguel, la serie'; revela haberse sentido "violentada"

Ciudad de México.- La segunda temporada de Luis Miguel, la serie generó grandes controversias entre las personas allegadas al 'Sol' entre ellas, su hija Michelle Salas.

¿Adiós a la herencia? Michelle Salas no está reconocida legalmente por Luis Miguel

La joven decidió finalmente romper el silencio y hablar acerca de la segunda entrega de la bioserie, donde no dudó en lanzar un contundente comentario acerca de cómo contaron su historia durante dicha producción.

Fue a través de sus redes sociales donde la modelo e influencer publicó un mensaje y afirmó que se le sexualizó en el último capítulo de la serie. Además calificó de irrespetuosa la forma en que la recrearon.

Primero que nada me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal", dijo.

El mensaje de la hija de Stephanie Salas comenzó afirmando que a lo largo de su vida ha evitado aclarar rumores para cuidar su salud mental, así como a las personas que la rodean, sin embargo, en esta ocasión se vio en la necesidad de hablar.

Además, aclaró que a pesar de que le da gusto que la gente conozca la convivencia que ha tenido con su padre, pero que no considera necesario que hayan sexualizado su imagen para atraer a la audiencia en la serie donde, también, estarían violentando su vida íntima.

Sí, he vivido momentos inolvidables con mi padre y me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido. Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad".