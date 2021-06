¡Enhorabuena! Wisin y su esposa anuncian que se convertirán en papás por cuarta vez

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo se ha alegrado con anuncios de bebés en camino, tal como el que esperan Yuya y Siddharta, quienes hicieron la noticia pública el fin de semana pasado. Ahora es el turno de Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, quienes le darán la bienvenida a su cuatro hijo.

La feliz pareja reveló con una sesión de fotografías la llegada de un pequeño, a quien llamarán Daniel. Esto, en medio de la celebración por el Día del Padre.

Amo a mi bebé, amo a mis hijos, a mi esposa, son para mí una bendición, han sido llaves de mi madurez, así que me siento feliz de que esto sea una contestación divina y eso me llena. Los dos estamos saludables así que podemos disfrutar de este proceso", describió Juan Luis Morera, intérprete de 'Escápate conmigo'.

Confesó también que no esperaba que su pareja pudiera quedar embarazada una vez más, no obstante, disfruta cada día y espera emocionado a su bebé.

Ya se me había olvidado la posibilidad de que mi esposa pudiese quedarse embarazada otra vez, así que fue algo sorpresivo. No lo podía creer, pero estoy muy feliz, de verdad. Fue una experiencia bien chévere y que todavía estoy disfrutando cada día porque no me lo creo. De verdad no me lo esperaba".