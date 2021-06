Ángela Aguilar da mensaje a Pepe Aguilar ¿con recuerdo de su regaño por el Himno?

Ciudad de México.- Ángela Aguilar no se permitió que el Día del Padre acabara sin dedicarle de manera pública un mensaje a Pepe Aguilar, así que apareció en sus redes sociales.

La joven cantante decidió en su perfil de Instagram compartir fotografías con su papá y expresarle su sentir, pero la mejor forma de hacerlo fue relacionarlo con la polémica que la familia entera vivió con el Himno Nacional.

Al pie de la publicación, la intérprete de Ahí dónde me ven escribió con el corazón en la mano: "Gracias por todo lo que no sé y por lo poco que me doy cuenta",

Te adoro @pepeaguilar_oficial", señaló.

Mientras se permitió apreciar lo mucho que los dos han cambiado, consiguiendo que los seguidores se enternecieran y en la sección de comentarios se unieran a las tantas felicitaciones para el gran ícono de México.

Fuente: Instagram @angela_aguilar_