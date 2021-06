Juan Rivera asegura que hay mujeres más guapas que Belinda: "No sé que tiene que apend..."

Ciudad de México.- Belinda y Christian Nodal siguen manteniéndose en el ojo público por su relación sentimental, y luego de que Lupillo Rivera desatara gran polémica por decirle al joven que "él comió primero de la mesa", refiriéndose a la española, ahora fue el turno de Juan Rivera de provocar controversia.

Durante una reciente entrevista, el hermano del llamado 'Toro del Corrido' retomó la polémica del tatuaje de Lupillo y comentó: "Yo dije en una entrevista que me criticaron, dije '¿qué tiene Belinda? Si voy a Culiacán y encuentro 100 de esas mejores'".

Cabe destacar que en esa misma entrevista fue en donde el también hermano de Jenni Rivera habló sobre la pelea que tuvo con el artista, misma que al parecer fue originada por Beli, pues inició con: "Estaba el chisme a todo lo que daba, creo que Belinda estaba empezando con Nodal. Lupillo ya tenía el tatuaje".

Yo no sé qué tiene Belinda que apend... Entonces yo no entendí y aquí fue donde empezó el pedo con mi carnal, yo pongo mi persona por frente (...) mi palabra vale muchísimo porque al final de cuentas si no vale tu palabra, no vale tu negocio", destacó.