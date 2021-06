¿Explotó? Alejandra Guzmán se niega a hablar de Frida Sofia en 'Sale el Sol': "No quiero decir nada"

Ciudad de México.- Una vez más la aclamada cantante Alejandra Guzmán se negó a hablar públicamente del problema legal que enfrenta con su hija Frida Sofía, quien recientemente la denunció al igual que Enrique Guzmán por varios delitos como corrupción de menores.

A través de una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol, la intérprete rockera fue cuestionada sobre la polémica que mantiene con su única heredera y de inmediato se negó a hablar de esta polémica.

No quiero decir nada en ese aspecto. Estoy madurando, estoy meditando mucho, estoy haciendo cosas para mí, estoy cuidándome y amándome como nunca, y creo que me estoy acercando más a mi espiritualidad, a mi paz, creo que eso es lo más importante, he vivido siempre muy acelerada.