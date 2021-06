¡Tragedia en la música! Famoso cantante revela que padece terrible enfermedad: "Tengo miedo"

Estados Unidos.- A sus 49 años, Mark Hoppus, cantante de Blink 182, reveló recientemente que desde hace tres meses ha estado en tratamientos de quimioterapia.

El músico compartió que tiene cáncer mediante un comunicado, el cual publicó en sus redes sociales, particularmente en sus historias de Instagram, hace unas horas.

Durante los últimos tres meses me he sometido a quimioterapia para el cáncer. Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto".