Así luce la youtuber YosStop tras su arresto por pornografía infantil; usuarios reaccionan

Ciudad de México.- La noche de este martes, la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue arrestada por el delito de pornografía en agravio de una menor. La detención fue realizada por la Policía de Investigación en la alcaldía Benito Juárez.

A través de Twitter, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, difundió la fotografía de la hermana del también youtuber Ryan Hoffman, en la que se le ve detenida y con los ojos ocultos con una barra negra.

Además, comenzó circular un video en donde se ve a Yoseline bajando unas escaleras acompañada de los elementos tras ser acusada de pornografía infantil. En la grabación se muestra a la influencer vestida con una sudadera gris y un pantalón.

#ExclusivadeC4 LA APREHENSIÓN de @YosStoP Agentes de @PDI_FGJCDMX sacaron así de su casa a la youtuber Yoseline Hoffman, sin q ella se opusiera. Llevaban una orden de aprehensión en su Vs. La @FiscaliaCDMX la acusa de PORNOGRAFÍA INFANTIL. Será llevada a SANTA MARTHA ACATITLA. pic.twitter.com/mwsCb2TZgm

Ante esta polémica situación, YosStop recibió cientos de comentarios en redes sociales por parte de los usuarios. Algunos aplaudieron el actuar de las autoridades, mientras que otros más reclaman que los verdaderos culpables siguen libres.

No que no había hecho nada y que no era cierto lo que decía la chica"