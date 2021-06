¡Hizo de las suyas! Mauricio Ochmann habría provocado problemas en la familia Derbez

Ciudad de México.- Desde el lanzamiento de la primera temporada de la serie De Viaje con los Derbez, la familia del productor mexicano Eugenio Derbez ha desatado una serie de polémicas tras diversas confesiones que se han suscitado en el reality.

Esta vez fue el famoso y muy querido actor José Eduardo Derbez, quien durante una plática con la periodista Mara Patricia Castañeda reveló un serio problema que vivió con su padre, en el que estuvo involucrado su excuñado, Mauricio Ochmann.

Confesó que, durante las grabaciones de la primera temporada, su padre decidió hacer una actividad en la que estaban incluidos solamente sus hijos varones, Vadhir y José Eduardo; sin embargo, Eugenio decidió invitar a su entonces yerno, por lo que pidió al hijo dke Victoria Ruffo que fuera a donde Mau, para hacerle la invitación.

Tras esto, Mauricio se negó a participar en la dinámica y causó la molestia de José Eduardo, quien emitió un desafortunado comentario que ocasionó molestia entre algunos miembros de la familia:

Sin embargo, la situación llegó a oídos de Aislinn Derbez quien, de manera inmediata decidió poner en evidencia la actitud de José Eduardo ante su papá, por lo que decidió escribirle un mensaje de texto.

"Ahí quedó, nadie reclamó. Y en la cena le llegó un mensaje (de Aislinn) a mi papá reclamándole mi comentario. Y mi papá me dice, pues que estaba mal..."

Me dijo que cómo se me ocurría. Entonces yo estaba sensible, extrañaba mi casa, cansado. Y entonces me solté yo… inmediatamente todo el restaurante empezó a voltear. Y Vadhir empezaba a hacerme 'asi' (cálmate). Pero yo le decía que me soltara", reveló el conductor de Miembros al Aire.