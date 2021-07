Mamá de Lupillo Rivera reacciona a la relación que tuvo el cantante con Belinda: "Pues ni modo"

Ciudad de México.- Tal parece que la polémica que existe entre Belinda, Christian Nodal y Lupillo Rivera continua, pues ahora fue la matriarca de los Rivera quien dio de que hablar tras comentar que no aprobaba la relación que existía entre su hijo y la cantante pues ella es una mujer que "solo le gusta el dinero".

En una entrevista que le realizaron a Doña Rosa Saavedra, madre de la fallecida cantante Jenni Rivera, la cuestionaron sobre su opinión del tatuaje que se quitó su hijo en donde tenía el rostro de Belinda con quien mantuvo una relación a lo cual respondió que estaba muy contenta de que lo haya hecho.

Que bueno que se lo quitó, para qué lo quiere. Yo no sé mi hijo todo el tiempo se hace tatuajes y luego ya se los borra, se pone ahí una flor, algo. Ahora que se ponga ahí un caballo un tigre o yo no sé, porque ya hasta memes le han hecho. Lo felicito porque se lo quitó", señaló.

Asimismo, respondió a las críticas que ha recibido su hijo por el diseño que eligió para cubrir el tatuaje pues según piensa que Lupillo se pondrá algo "más bonito" ahí y que el "brochazo" solo es algo temporal.

En la entrevista que fue publicada en redes sociales también se le cuestionó sobre si existió la relación entre los cantantes que se conocieron en el reality show de canto La Voz México a lo cual respondió que sí fueron pareja solo que los medios no lo creyeron.

"Claro que sí andaban, nada más que la gente no lo creía, ni los medios como iban a creer que andaba con ella. Bueno y le dije yo a Lupe 'Mira a esa mujer le gusta el dinero hijo' y me contestó 'Pues ni modo, yo no tengo'. Pero sí anduvieron, tuvieron ahí su tiempo, se dieron sus gustos y pues como dice. Ya lo bailado nadie se los quita, ni volviendo a nacer", relató la también abuela de Chiquis Rivera.