¡Adiós TV Azteca! Tras 10 años en el Ajusco, querida actriz regresa a Televisa

Ciudad de México.- Después de casi 10 años en TV Azteca, la muy querida actriz, Michelle Vieth, fue confirmada como nuevo miembro del programa Hoy, lo que sin duda hizo temblar a Venga la Alegría, pero ahora es todo el Ajusco el que comenzó a sacudirse, pues reveló que ahora regresa definitivamente a Televisa para realizar una novela con Nicandro Díaz.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Vieth se hizo acreedora de gran fama al formar parte de La Madrastra, junto a Victoria Ruffo, pero últimos años había estado trabajando para TV Azteca, siendo La Otra Cara del Alma su última novela, por lo que impactó aún más al público saber que regresaría de lleno a la empresa.

Pero ahora, la guapa actriz reveló ante las cámaras que regresa por todo lo alto a San Ángel y muy pronto se le verá en una novela de Nicandro, aunque no quiso dar más detalles al respecto, señalando que más adelante podría dar más información.

Ante esto, le cuestionaron sobre su vida amorosa, pues han comenzado rumores de que podría estar comenzando un romance con Silverio Rocchi, su pareja en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', señalando que no había nada más que una amistad y profesionalismo, pidiendo que no caigan en chismes sin fundamentos.

¡Dios de mi vida! Nombre, ¿cómo creen?, estamos trabajando, ahorita estamos ensayando y vamos a comer, tenemos una hora para comer, así que vamos, comemos y nos regresamos, ósea, no hay más... No, yo creo que me conocen y conocen mi trayectoria y no vamos a caer en chismes, ni vamos a hacer algo donde no lo hay, yo vengo a hacer mi trabajo", concluyó al respecto.