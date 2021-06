¡Golpe a su majestad! Integrantes de La Brissa se despiden de la famosa agrupación de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras varios años del sensible fallecimiento de su máximo líder Juan Leyva Corbalá, y recuperar su nivel, colocándose como la agrupación más taquillera en todo el sur del estado de Sonora, hoy Su Majestad, La Brissa, recibe otro duro golpe.

Hace unas horas, dos de sus integrantes y piezas claves en el proyecto anunciaron su salida de la agrupación por medio de redes sociales.

Se trata del baterista y por muchos años líder de La Brissa, Aarón Soto y el sax alto, clarinete y arreglista Uriel Ruiz, quien también cuenta con una gran trayectoria dentro del ramo.

La noticia, aunque ya se especulaba, cayó como balde de agua fría a todos sus fanáticos y seguidores de Instagram, donde fue publicado el video en el que ambos músicos decidieron anunciar su retiro.

En el clip, Aarón aclara que no se trata de ningún problema con la agrupación, sino todo lo contrario, se retiran con una gran satisfacción y agradecimiento por haber pertenecido a ese gran equipo.

Nuestra intención es informarles de nuestra propia voz la decisión que hemos tomado, para que no suenen rumores o se digan cosas nosotros queremos desde este momento, un servidor y mi compadre, dejamos de pertenecer a 'Su Majestad La Brissa' .. por una decisión propia, no hay ningún problema con nuestro compañeros... por decisión propia, por motivos personales, ya no perteneceremos a grupo La Brissa", dijeron en su aclaración.