Famoso actor de Televisa confiesa en 'Hoy' que trató de conquistar a María León ¡y lo rechazó!

Ciudad de México.- El querido galán de telenovelas Carlos Ferro por fin rompió el silencio y luego de que se especulara que tenía una relación sentimental con la actriz y cantante María León, él mismo salió a aclarar estos rumores.

El protagonista del melodrama que recién acabó Fuego Ardiente brindó una entrevista exclusiva al 'Burro' Van Rankin para el programa Hoy y aquí confesó que quedó encantado con la belleza de la intérprete luego de que él participó en el videomusical de su canción Locos y contó una experiencia que le dejó este proyecto.

Cuando 'El Burro' le preguntó si esa química de la grabación había traspasado las cámaras y se había hecho novio de León, Carlos respondió con un tajante "no".

Sin embargo, el originario de Torreón confesó que sí hizo lo posible por conquistar a María, pero no obtuvo resultados exitosos.

No trascendió como me hubiera gustado, no se dejó la 'Sargento', no se dejó", explicó.