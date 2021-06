¿De Televisa o TV Azteca? Destapan que esta famosa no soporta a Ninel Conde

Ciudad de México.- Sin duda alguna Ninel Conde es una de las estrellas más controversiales del espectáculo mexicano y esto le ha traído varias consecuencias, como que una querida artista no la soporte y se niegue a trabajar con ella, según Álex Kaffie.

Actualmente el conocido 'Bombón Asesino' enfrenta uno de sus peores momentos pues no tiene la custodia de su hijo menor Emmanuel y además su pareja Larry Ramos está a punto de ser encarcelado por fraudes millonarios en Estados Unidos.

Aunado a esta situación, ahora Ninel se habría enfrentado al desprecio de una conocida cantante y exactriz Fey, quien formó parte de Televisa como jurado en Bailando por un sueño y una participación especial en la novela Confidente de secundaria.

La invitaron a participar en Sie7e (un espectáculo cuyo estreno sucederá próximamente), ¡pero cuando supo que Ninel Conde sería su compañera dijo 'no, no y no'!", aseguró Kaffie en su columna.