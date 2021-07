Adiós Televisa: Querida conductora rompe en llanto y revela que deja 'Hoy' ¿para irse a 'VLA'?

Ciudad de México.- En vivo y ante sus compañeros, una querida conductora del programa Hoy anunció entre lágrimas que deja el exitoso matutino de Televisa por fuertes razones. ¿Se cambia a Venga la Alegría?

No. La conductora que deja el programa luego de tres años de estar engalanando el foro con su belleza no se va para irse a TV Azteca. Ella es Marisol González, quien anunció su salida al aire durante un segmento que se tornó bastante emotivo.

La guapa reina de belleza de 38 años originaria de Coahuila comunicó durante una plática con Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona, que dejaba el programa.

La verdad me cuesta mucho hablar, la verdad no sé ni por dónde empezar, pero de repente nos queremos partir como en mil, querer que todo esté bien, querer que todo esté al 100", dijo con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

"Hoy me toca darme un tiempo con mi familia, digo, aquí he formado una familia hermosa, siempre fue mi sueño estar en 'Hoy' y ha sido mucho más bonito de lo que esperaba. Se han portado increíble, producción, cabina, mis compañeros, cámaras y todos, no acabaría", expresó con la voz entre cortada.

González, quien debutó en la actuación en 2005 en la televisora de San Ángel luego de participar en Miss Universo 2003, se integró en 2008 al equipo de Televisa Deportes. En 2018 se incorporó al matutino y conquistó al público.

Ya se rumoraba que la conductora dejaría el matutino producido por Andrea Rodríguez. Aunque ya se advertía que sería por razones personales, el columnista Álex Kaffie también mencionó hace unos días que era porque estaba harta por "las hostilidades" de una de las conductoras titulares.

Revelando que su salida era para estar con su familia, sin tocar el tema de algún tipo de roce con sus compañeras, González añadió: "Me cuesta mucho porque no quiero dejar, no sé estar sin trabajar pero por ahora es una decisión familiar, nos queremos dar un tiempo y me voy a separar con mi familia para atender esa parte, la de mamá, la de esposa y atender a mi equipo que es mi pilar y lo será toda la vida".

La presentadora no descartó la probabilidad de volver, añadiendo que esperaba que esta separación fuera momentánea.

Espero que sea un tiempo y en un futuro poder regresar con ustedes que me han dado tanto y me han hecho creer tanto. Las quiero mucho".

Por otro lado, sus compañeras le dedicaron palabras de apoyo y le reiteraron su solidaridad en este momento difícil.

Aquí te vamos a esperar (...) sabemos que van a ser semanas y si se alarga un poquito más no pasa nada, aquí te esperamos", dijo Galilea.

Según informes, su despedida oficial sería en los próximos días. Aunque se dice que la exconductora de Venga la Alegría y actual presentadora de Guerreros 2021 Tania Rincón será quien la sustituya, esto no ha sido confirmado.

