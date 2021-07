¿Mariana González lo hundió en vicios? Tras desaparecer, Vicente Fernández Jr. explota en TV Azteca

Ciudad de México.- Luego de estar alrededor de 2 meses desaparecido por supuestos problemas con drogas, alcohol y el juego, Vicente Fernández Jr. reaparece en el matutino Venga la Alegría para hablar del tema y confiesa si se canceló la boda con su prometida Mariana González tras el escándalo.

A escasos días de que una publicación revelara algunas imágenes para comprobar que las especulaciones sobre su ausencia pública eran ciertas, el cantante apareció en TV Azteca para aclarar esta información de una vez por todas.

El público que me conoce sabe, (el de) las fotos soy yo, pero lo que está desde la primera letra hasta la última letra, todo es una mentira, por supuesto que no es válido, toda acción tiene una reacción. A nadie le gusta que le pongan palabras en la boca".

Ante la pregunta de en dónde estaba durante estos meses, el hermano de Alejandro Fernández replicó: "Así como llegaste aquí, es cuestión que me busquen".

Inmediatamente después, el hijo de 'Don Chente' negó sus problemas de adicciones.

Tajante y categóricamente no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, y no soy alópata (sic), no juego ni canicas".