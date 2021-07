¿Otra youtuber tras las rejas? Lizbeth Rodríguez podría ser acusada de 'pornografía infantil'

Ciudad de México.- Luego de que la exconductora de Badabun, Lizbeth Rodríguez, se burlara de la detención de YosStop, generando gran controversia y ataques en redes, ahora la también youtuber podría acompañar a Yoseline Hoffman en su encierro.

Las especulaciones surgieron, luego de que se recordara la ocasión en la que se le vinculó con la distribución de un video íntimo entre una menor y el también creador de contenido, Juan De Dios Pantoja.

En la grabación salía la modelo Phanye Hernández, quien en ese año del 2020, era menor edad y quien hace cinco días expresó en la red social de Tiktok que: "Quien la hace riendo, llorando la paga".

Asimismo, en otro video de esa misma red social colocó la leyenda: "Cuando me preguntan porque no he hecho nada en contra de la chica que difundió un video íntimo mío". Y agregó:

El karma llega tarde o temprano".

Además advirtió en su Instagram que "se viene algo fuerte", lo que hizo que usuarios en redes sociales dedujeran que Phanye Hernández ya tomó acciones legales contra quien filtró el video pornográfico.

