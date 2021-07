Shock en Televisa: Conductora de 'Hoy' confiesa en vivo que se casó ¡por embarazo sorpresa!

Ciudad de México.- Una querida conductora del programa Hoy, quien anunció su salida del matutino de Televisa el pasado 1 de julio, hizo una fuerte confesión en el programa de Unicable Montse & Joe que dejó sorprendidas a Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Se trata de la guapa presentadora y exreina de belleza Marisol González, quien en 2005 incursionó en la actuación en la televisora, luego se incorporó a Televisa Deportes y en 2018 al matutino, el cual dejará este viernes para "dedicarse un tiempo a su familia".

Precisamente fue de su familia la confesión que hizo y dejó en shock a todo el foro, pues González reveló que estaba embarazada cuando se casó en el 2014 con el exfutbolista de Las Chivas de Guadalajara, Rafael Márquez Lugo.

"Marisol tiene 6 años y la chiquita tiene tres, se llama Luciana y ese es el mismo mayor (ríe) se llama Rafa", dijo mientras le mostraban fotos de su familia.

"¿Cómo decidiste casarte, cómo decidiste: 'este es el bueno para tener hijos'?", le pregunta Yolanda, a lo que Marisol le responde:

Todas estallan en risa y le dicen que se "comió la torta antes del recreo", mientras que la conductora cambia de tema y revela que su embarazo, aunque fue sorpresivo, fue algo que tomó muy bien ya que vivía un estilo de vida muy ajetreado y que si no hubiera sucedido probablemente no hubiera pensado en contraer nupcias y formar una familia.

Eran años en los que viajábamos mucho y si la vida no te pone esas pruebas o no sé cómo decirlo, no sé cuándo te decidas a formar una familia y formalizar. Estás trabajando y trabajando y se te va la vida, sobre todo nosotras que viajábamos tanto, no había tiempo de nada. Todas las relaciones eran a distancia, de repente durabas y de repente ya no".