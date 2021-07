¡Bomba en Televisa! Legarreta habla de más en 'Hoy' y exhibe romance entre actor 'casado' y conductora

Ciudad de México.- El actor de Televisa Eduardo Yáñez sorprendió a todos al demostrar su lado romántico y aclaró todo sobre su supuesto romance con la guapa conductora Ximena Córdoba, momento en el que la conductora Andrea Legarreta al parecer habló de más y terminó delatando a la verdadera pareja de la colombiana.

Aunque regularmente es reservado para hablar de temas del amor, el galán de telenovelas se sinceró en entrevista con el programa Hoy sobre cómo es con una pareja al estar en una relación y sus cualidades.

Yáñez, quien quedó cautivado con la belleza de Ximena de Las Estrellas Bailan en Hoy, confesó que a sus 60 años no es un hombre perfecto pero que es alguien que protege con todo su ser a sus novias.

Detrás de su imagen ruda y explosiva, el histrión confesó que tiene un corazón muy noble: "Por lo regular soy una persona que quiere que su pareja tenga lo mejor, se realice y esté protegida sobre todo".

Tras su ruptura con África Zavala, Eduardo ha preferido mantener su vida sentimental en secreto, aunque no dudó en alabar la belleza de su colega Ximena Córdoba cuando fue cuestionado por un posible romance con ella.

Por otro lado, ya de regreso en el foro, los conductores Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley y Arath de la Torre comentaron al respecto.

Gali comentó bromeando que la que estaba iniciando el rumor era la reportera, mientras que Andrea interrumpió para decir algo que terminó delatando el romance entre Coronado y Córdoba, mismo que negaron en vivo en el matutino:

Cabe recordar que Ximena y Raúl Coronado participaron juntos como pareja en el reality del matutino Las Estrellas Bailan en Hoy, y aunque Coronado aún estaba casado con la también actriz de TV Azteca y Telemundo, Pahola Escalera, habría surgido un romance entre ambos.

Aunque cuando fueron cuestionados en Hoy sobre esto, ambos solo atinaron a decir que "estaban conociéndose" y Raúl dijo que estaba soltero, pero su ahora expareja negó que fuera así, asegurando que tras más de 9 años con el bailarín, él le fue infiel con Ximena.

Me habría gustado que Raúl hiciera las cosas bien, y si ya no quería estar conmigo, que me lo hubiera dicho; me hubiera gustado saber la verdad y que no me engañara. Si en verdad quería otro romance, no lo hubiera empezado engañando, mintiendo ni culpando a otros. Él tenía un compromiso y tenía que respetar y valorar a su familia, así se le atravesara cualquiera; cambió lo más por lo menos", dijo a TVNotas.