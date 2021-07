Actriz de Televisa alarma al mostrar terribles marcas en su rostro: "¿Qué voy a hacer?"

Ciudad de México.- Pese a que la talentosa Ariadne Díaz actualmente se encuentra alejada de los proyectos televisivos; la guapa actriz aprovecha las redes sociales para mantenerse en contacto con sus seguidores.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Por medio de su perfil, particularmente de Instagram, la esposa de Marcus Ornellas comparte detalles de su vida privada casi a diario.

Hace unas horas, Ari publicó una serie de videos cortos en sus historias donde revela que sufrió un pequeño incidente con un producto para la piel de su rostro.

Sus fanáticos fueron testigos de las llamativas marcas que le quedaron en el rostro tras no aplicarse correctamente un masaje facial con unas ventosas.

"Yo creo que esta cosa se tenía que pasar rápido, el punto es que me llegaron, las abrí y le digo a Marcus: '¡Qué rico se siente!' Y me lo puse así en la barbilla y me la dejé un rato y por eso me pasó eso2, comenzó explicando Ariadne.

Vean lo que me pasó según yo haciéndome masajes faciales y no sé qué cosa y me la dejé mucho tiempo. ¿Ahora qué voy a hacer?", se preguntó la actriz de 35 años.

A pesar de las terribles marcas en su piel, la artista tomó de la mejor manera lo sucedido y soltó grandes carcajadas al no superar que ni siquiera un filtro cubría las manchas.

Ni el filtro lo puede ocultar, mañana va a parecer que me operé, me inyecté o me golpeé", dijo.

Fuente: Instagram @paparazzamx