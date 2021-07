"Me corrió": Tras 13 años en Televisa, conductora revela en vivo que la despidieron ¿de 'Hoy'?

Ciudad de México.- La conductora del matutino Cuéntamelo Ya!, Sofía Escobosa, se sinceró al estar de visita en el polémico programa Miembros Al Aire y confesó que la despidieron de otro matutino de Televisa. ¿Será que formó parte del programa Hoy?

Al finalizar su visita con los 'miembros' del programa de Unicable, la también actriz, quien empezó su carrera en diversas series y telenovelas desde el 2008, decidió revelar que la echaron de un noticiero por una fuerte razón.

Al despedirse de la audiencia, la conductora compartió dónde la podía seguir viendo el público luego de compartir anécdotas y risas durante esa emisión.

Me pueden ver en 'Cuéntamelo Ya!', ahí estamos todos los días de lunes a viernes".

Ahí la interrumpe 'El Burro' Van Rankin y le pregunta: "¿Y paga bien Nino Canún? (productor de Cuéntamelo Ya!", a lo que Sofía sin dudarlo contesta: "Por supuesto".

También me pueden ver en ' Por las Mañanas ' en Foro TV con secciones más divertidas de noticias", agrega Escobosa.

"¿Sigues trabajando con el señor este Arce, el de la vela perpetua?", le pregunta 'El Burro' refiriéndose al presentador Esteban Arce, momento en el que Sofía aprovecha para confesar:

Ya no, me corrió por irme a 'Cuéntamelo Ya! No le gustó... pero le mando saludos también'".