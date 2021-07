(VIDEO) Ante acoso y presión, hermano de YosStop estalla contra la prensa: "Les pido respeto"

Ciudad de México.- YosStop enfrenta un proceso legal por el delito de posesión de pornografía infantil, sobre el caso, su hermano Ryan Hoffman, mejor conocido como 'Rayito', pidió que respetaran su privacidad y la de su mamá, motivo por el cual no estaría dispuesto a responder preguntas.

La solicitud fue por completo ignorada por la prensa que se acercó a cuestionarlo, situación que molestó al influencer, quien compartió la experiencia a través de redes sociales.

Para eludir a los periodistas decidió esconderse en el negocio de comida, lo cual le valió una multa por límite de aparcamiento. Aunque aseguró que respetaba el trabajo de los reporteros, lamentó el acoso y presión que aplican para obtener una entrevista.

Yo entiendo que es su trabajo, pero hay formas de hacer las cosas, no puede ser que terminé pagando una multa por su culpa. Estuve cuatro horas en el lugar y después, cuando salgo que me digan, es que ese es tu trabajo, eres figura pública y tienes que declarar. Me dijeron 'tú en Internet siempre hablas, ¿por qué aquí no?', pero, ¿por qué estoy obligado a tener que darte una entrevista?, ¿por qué me persigues?".