¡Adiós Chiquis! Lorenzo Méndez confirmaría una nueva relación con guapa joven: "No duermo solo"

Ciudad de México.- Pese a que Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera no han finiquitado su divorcio, tal parece que ambos ya le están dando rienda suelta a la pasión, cada uno por su lado, pues ella ya no esconde su cercanía con el fotógrafo Emilio Sánchez y él acaba de descararse frente a todos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el cantante compartió una fotografía que a primera vista no resulta tan fuera de lo común, pero al leer el texto con el que acompañó la postal, todos sus seguidores quedaron con el ojo cuadrado.

El exvocalista de La Original Banda el Limón no dudó en señalar, "Los medios preguntan y preguntan que cómo me va de solista, y que cómo está mi corazón… Todo lo que tienen que saber es que no duermo solo, y no me salto ninguna comida...", palabras que de inmediato desataron el revuelo.

Todo indica que esta vez Lorenzo ya no oculta que hay alguien más en su vida o por lo menos ocupando su cama, así que sus revelaciones lo pusieron en evidencia, pues a pesar de que dicen que se niega a entregar unos papeles para dar por concluido su matrimonio con Janney, él ya anda bien acompañado.

No cabe duda que el artista dejó bien claro que se alimenta muy bien en todos los sentidos, pues según él, no deja de comer en la mesa y, al parecer, tampoco se olvida de merendarse algo para llenar el corazón.

Fuente: Telemundo