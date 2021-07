Lesslie de 'Los Polinesios' comparte su más grande temor ¡No creerás qué es!

Ciudad de México.- Lesslie Polinesia suele compartir en redes su lado alegre y su gusto original en moda, no obstante, recientemente dejó en sus historias de Instagram su faceta temerosa.

En breves videos, la influencer confesó que uno de sus más grandes miedos es la obscuridad, situación a la que tenía que enfrentarse porque se había quedado sola en el estudio y le encargaron apagar todas las luces del recinto.

A través de una encuesta en la aplicación, la mujer de 26 años preguntó: "¿Ustedes también corren cuando empiezan a apagar las luces?", obteniendo la mayoría de votos a una respuesta afirmativa.

Oigan, me quedé súper, súper solita y me toca apagar las luces, pero la verdad es que soy de las personas que cuando apagan las luces empiezan a correr. Así que no quiero que me pase nada, así que voy a correr con ustedes polinesios".