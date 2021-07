'Somos', la nueva serie de Netflix que muestra la cruda realidad de México

Ciudad Obregón, Sonora.- A lo largo de 6 episodios, la serie de Netflix, Somos, narra lo acontecido en Allende, Coahuila hace 10 años, cuando al menos 60 sicarios del cártel de Los Zetas atacaron el poblado y masacraron a sus habitantes, resultando en la desaparición de al menos 300 personas.

Everardo Arzate, uno de los actores de la serie, relató en entrevista con TRIBUNA cómo fue el dar vida a uno de estos personajes, y el cómo la serie consigue ofrecerle una sensación de realismo al espectador.

"Muchísima gente no se enteró de este hecho, fue silenciado. Es una de las masacres más atroces que hemos vivido en nuestro país". Afirmó Arzate. Comentó que la serie se produjo con mucho respeto para los sobrevivientes de la tragedia, y se creó a partir de sus declaraciones.

Mi personaje, 'Chema', es una persona de carne y hueso como tú y como yo que intenta llevar alegría a su casa. Los personajes son como un colectivo, y hablan sobre la realidad de 3 meses antes de la masacre".

El actor reveló que los guiones se le fueron revelando poco a poco a él y a sus compañeros con el objetivo de crear reacciones más humanas, y aumentar el realismo de la serie.

"Querían que el actor no premeditara lo que le sucediera al personaje, para que no pareciéramos profesionales", agregó que no había un set de producción, tanto las casas, como las bajas temperaturas ayudaban al proceso de inmersión.

Esta serie está cargada con ese realismo. No había ninguna premeditación de cómo construir al personaje, era el presente y no había más".

Arzate espera que esta serie sea un parteaguas para la manera de contar estas historias, y enfatizó "el poder que la ficción puede tener". También le gustaría ver cada vez más personajes mucho más cercanos a nosotros sin importar la historia, porque "en esos habitantes del pueblo de Allende, se puede ver todo el pueblo de México".