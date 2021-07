"No me gustó, fue feo": Ángela Aguilar, indignada con Karol G tras cantar con mariachi en PJ

Ciudad de México.- La artista mexicana Ángela Aguilar externó su descontento con Karol G después de la presentación que realizó la colombiana acompañada de mariachi en los Premios Juventud.

Luego de las fuertes críticas que hizo Noelia contra la intérprete de Bichota, la integrante de la dinastía Aguilar también se unió al reproche y aseguró que no le encantó que Karol mencionara "HDP" (hijo de p...) mientras cantaba en el escenario.

No me pareció, me pareció que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar, no me gustó las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero lo demás me encantó”, dijo Ángela durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.