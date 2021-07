¿Es publicidad? Érika Zaba confiesa si la pelea entre miembros de OV7 es real

Ciudad de México.- Desde hace algunos días se ha hablado sobre la supuesta pelea entre los miembros de OV7 la cual podría incluso cancelar la gira por los 30 años de carrera, sin embargo, algunas personas consideran que no existe disputa alguna y por el contrario es una herramienta para llamar la atención.

Érika Zaba rompió el silencio y salió a desmentir aquellas versiones que están seguras de que la banda utiliza el pleito para ganar promoción en los medios de comunicación.

Ya me ha tocado ver algunas personas que dicen que es armado, que es marketing, ¡ojalá fuera marketing!, ojalá verdaderamente no existiera un problema entre nosotros, pero si hay un problema, pero de que lo vamos a arreglar, lo tenemos que arreglar porque no es la primera vez que sucede".