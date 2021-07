¿Inconscientes? Captan a Jennifer Lopez y Ben Affleck en la vía pública ¡sin cubrebocas!

Ciudad de México.- Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen disfrutando de su reencuentro amoroso a casi 20 años de haber tomado caminos separados, y después celebrar el cumpleaños de la cantante en Saint Tropez, los artistas se trasladaron a Capri en su romántico tour por Europa.

Para nadie es un secreto que la pareja, conocida por los fans como 'Bennifer', provoca gran expectación y asombro para quien los ve juntos, por lo que durante su paseo por la isla no pudieron evitar verse rodeados por los transeúntes que deseaban captar cualquier movimiento de los novios.

Además de las sorprendentes imágenes en donde se ve a los Bennifer en su paseo por el Viejo Continente en medio de diversos móviles grabando, fotógrafos a su paso y gente pronunciando sus nombres, lo que más llamó la atención es que tanto la pareja como diversas personas no portaban cubrebocas mientras la pandemia del Covid-19 sigue causando estragos en distintas partes del mundo.

Las imágenes han provocado todo tipo de opiniones entre los internautas, y mientras algunos defienden que en ese lugar ya es posible andar sin mascarillas porque ya todos están vacunados, otros reprochan que la gente no deje de acosarlos y que además no se protejan de un posible contagio pues como es sabido, cualquier vacuna contra el coronavirus no te salva de de enfermar por el virus.

Fuente: Agencia México