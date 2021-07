¿Despedida de Televisa? Galilea Montijo habla de más en 'Hoy' y ataca a productora: "Ay me violó"

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, explotó en vivo y lanzó un polémico comentario, además de hacer un duro ataque a la productora del matutino de Televisa, Andrea Rodríguez. ¿Será que por esto podría ser despedida de la empresa luego de 13 años?

Justo al inicio del programa de este jueves, la conductora tapatía denunció censura en vivo luego de que Arath de la Torre comentara sobre lo ocurrido durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues trascendió que el equipo mexicano de softbol tiró sus uniformes a la basura.

Aunque Arath comentó que no daría muchos detalles para que los expertos en deportes pudieran dar la información completa, Galilea lo interrumpió diciendo que ella sabía la razón por la que tomaron esa decisión.

Fue ahí que Montijo se quejó sobre el hecho de que no se le permitía hablar sobre deportes, algo que la tenía inconforme.

¿Esque por qué no me dejan decir lo que yo sé de los deportes? También las mujeres sabemos de deportes", dijo frente a todos sus compañeros.

"Oiga, por otro lado. Lo que sí me dejan decirles es sobre Los Chiquillos de Hoy", dijo Galilea atacando de nuevo a la producción por 'censurarla'.

Poco después, Andrea Legarreta habló sobre la renuncia a los juegos olímpicos de Simone Biles a causa de los problemas mentales. Nuevamente, Galilea recordó el caso de Michael Phelps, pero se quedó callada poco después al reiterar que no puede hablar de esos temas.

Aunque todo al parecer se trató de una broma, la presentadora sí se veía incómoda con el hecho de que no pudiera hablar del tema, además de que sus mismos compañeros trataron de impedir que ella siguiera hablando del mismo.

Posteriormente, también provocaron controversia las declaraciones de Montijo al enterarse que Mario Bautista había quedado libre de cargos tras ser acusado de un supuesto abuso.

Tras agradecer a la gente que siempre creyó en él y su inocencia, dijo: "Agradecido con toda la gente que desde el principio sabe la persona que soy, me apoyó, creyó en mí y ha estado ahí fiel".

Fue entonces que Galilea provocó polémica de nueva cuenta con sus declaraciones: "Yo creo que con esta igualdad que estamos pidiendo. A ver si los defensores del Twitter y todólogos van a salir a decir algo, pero es la verdad. Así como se debe castigar a los culpables también debe haber un castigo para las que mienten o los que mienten".

Es tan fácil señalar a alguien hoy en día, dicen: 'Ay me violó, ay me hizo, ay me todo' y luego como los de Michael Jackson que años después salieron a decir que no era cierto. También tendría que haber como la misma castigo o justicia, ¿no?", dijo Montijo.