¡Adiós diferencias! Jacqie Rivera celebra a su tía Rosie Rivera con mensaje en Instagram

Ciudad de México.- Al parecer las diferencias entre la familia de Jenni Rivera no han logrado terminar con el cariño que existe entre la dinastía.

Pues luego de que el pasado viernes recordaran el cumpleaños de la 'Diva de la Banda', este sábado vuelven a estar de manteles largos, pues Rosie Rivera celebra también un aniversario más de su natalicio.

¡Hubo pleito Juan Rivera confiesa que Rosie Rivera y su esposa 'golpearon' a ex de Lupillo

Además de Juan Rivera, quien no dejó pasar esta fecha especial fue su sobrina Jacqie, hija de la intérprete del regional mexicano y quien ahora fungirá como albacea de su herencia.

A pesar de que su hermano Johnny López y Chiquis se han pasado los días enviando duros comentarios hacia Rosie y sus tíos, Jacqie sería la excepción y celebra gustosa el cumpleaños de su tía y "amiga".

"Quiero aprovechar este momento para honrar a uno de mis mejores amigos. ¡Y elegí esta imagen porque quiero mostrarle al mundo lo tonta, tonta y divertida que eres! No creo que entiendas el impacto que has tenido en mi vida. Desde la música con la que rockeo hasta la forma en que amo a Jesús..."

Gracias por ser siempre real y llevar el corazón en la manga. No siempre hemos estado de acuerdo en todo, pero estoy contento, me ha ayudado a darme cuenta de lo que realmente se trata la amistad. He aprendido que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y aún amarnos profundamente".