¿Se va de Televisa? Famosa actriz revela que está en crisis; incursionará en una nueva profesión

Ciudad de México.- Pese a que Daniela Luján ha logrado llevar una impecable trayectoria en el medio artístico durante 25 años, todo parece indicar que la actriz está decidida a explorar nuevos horizontes e incursionar en una profesión distinta.

Lo anterior ha llevado a que sus admiradores crean que la artista de 33 años de edad abandonará la serie de comedia Una familia de diez, así como su carrera en la actuación.

Y es que la propia Luján reveló por medio de sus historias en su cuenta de Instagram que próximamente se adentrará en un diplomado con duración de un año para convertirse en sommelier, quien es una persona experta en vinos.

Dicha decisión la tomó debido a la crisis personal que atraviesa desde hace un tiempo y por recomendación de su sommelier personal.

En el último capítulo de Envinadas hablamos sobre dejar ir y yo hablaba sobre mi crisis personal y cambiar de vida y así. El punto es que mi sommelier de confianza me escribió y me dijo: 'oye, ¿por qué no haces un diplomado de sommelier si es algo que te gusta y te llama la atención? y dije: 'sí'", comentó.