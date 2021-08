¡Por primera vez! Lucero habla sobre los presuntos celos de su pareja contra Mijares

Ciudad de México.- El pasado mes de mayo, Lucero anunció un proyecto musical junto a su exesposo, Manuel Mijares. Sin embargo, esto último provocó fuertes rumores sobre posibles celos de parte de su pareja actual, el empresario Michel Kuri.

Ante esta situación, la revista TV Notas cuestionó a la cantante y actriz sobre la veracidad de este chisme, quien no tuvo problema en contestar con absoluta franqueza, negando cualquier problema amoroso.

Es una mentirototota. Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos", dijo.

Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos, porque queremos", aseguró.

Lucero también aseguró que Michel Kuri está muy contento con el estreno del programa El Retador, y es una persona inteligente y educada que tiene seguridad en sí misma, por lo tanto, no tiene de qué preocuparse; "además, Michel es un caballero fantástico".

Cero celos, trauma, discusión, pelea o enojo, y no me gusta aclarar las mentiras, pero qué bueno que me lo preguntas en este momento para decir que estamos felices como siempre. Ya llevamos muchos años muy contentos", expresó.

Por último, la artista reveló que su novio y Mijares no se conocen. En algún momento se dijo que habían sido amigos, pero ella lo negó; "si acaso se conocerán porque se saludaron algún día, pero nada de que sean cuates o que platiquen. No son personas allegadas porque no se conocen, pero se tienen mucho respeto".

