¿Mamá anticuada? Este es el modelo de crianza que Lucero sigue con sus hijos

Ciudad de México.- El nombre de Lucerito suena como uno de los que conformarán la siguiente generación de artistas mexicanos, sin embargo, sus padres, Lucero y Mijares, esperan que la fama no transgreda sus valores y no le separe los pies del suelo.

En entrevista en el canal de YouTube Mucho que contar, 'La Novia de América' reveló que tanto ella como su exesposo trabajan en conjunto para guiar la crianza de su hija por el mejor camino.

Pese a que las estrellas anunciaron su divorcio en 2011 y desde entonces viven separados, ello no ha sido motivo para descuidar a Lucerito y a Manuel, pues ambos continúan en acuerdo sobre la forma en la que educan a sus hijos.

Lo que quiero para mi hija son valores, principios, esta zona de confort, lo mismo pasa con Manuel (Mijares) que, aunque estemos separados, educamos a nuestros hijos de la misma manera, no diferimos".

En este sentido, la intérprete de éxitos como Ya no y Cuéntame, mostró favoritismo por la enseñanza a "la antigüita". Desde su perspectiva, los modelos actuales han dejado en el olvido los aspectos positivos de la crianza del pasado, de la cual ella se nombra defensora.

Sí somos conservadores, sí queremos preservar de esas ondas anticuadas que a mí me siguen gustando mucho. No todo es perfecto, pero con esta liberación todo lo bueno de antes se ha olvidado, es quitar lo malo y preservar lo bueno, eso es lo que acá en casa hacemos. Me gustaría que mi hija tuviera una mayor apertura en su vida, que llevara su imagen pública más relajada. Está padrísimo que las mujeres puedan hablar, pero también busco una seguridad para mi hija".