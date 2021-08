Tras alistar su muerte y drásticas cirugías, exactriz de Televisa confirma embarazo ¡a los 68 años!

Ciudad de México.- La polémica vedette y actriz Lyn May sigue dando de qué hablar luego de que anunciara que a sus 68 años se encontraba embarazada y volvería a ser madre junto a su supuesta pareja 38 años menor.

La actriz, quien lleva más de 45 años haciendo cine y proyectos en Televisa y actualmente es parte del reality ¡Quiero Cantar! en Venga la Alegría de TV Azteca, inicialmente confesó que se trataba de una broma para alegrar el día "en medio de solo malas noticias" por la pandemia, pero ahora al parecer es una realidad.

Pese a las fuertes críticas y señalamientos que ha recibido por esta declaración, días después la vedette anunció que se sometería a varios estudios para confirmar si esperaba a un bebé o no ya que podría "ser un retraso"; por lo que ahora revela sus resultados.

A través de sus historias de Instagram, la controversial artista compartió una imagen de un ultrasonido asegurando que sí está embarazada, además de revelar el sexo del bebé que está esperando junto Markos D1.

Junto a la fotografía, Lyn May escribió el breve mensaje:

Mientras diversos internautas siguen creyendo que estas declaraciones de Lyn May solo surgieron para hacerse publicidad, de comprobarse su embarazo, este sería el cuarto hijo de la vedette.

Esta no es la primera vez que Lyn May y Markos D1 causan revuelo por anuncios en torno a su relación. En 2019, anunciaron que se casarían en noviembre, sin embargo, en diciembre la estrella del cine de ficheras reveló que en realidad todo se trató de una estrategia publicitaria para ayudar al cantante quien, "era como un hijo para ella".

Aunque el cantante es activista LGBTQ+, se desconoce su orientación sexual ya que nunca la ha aclarado, pero asegura que para él ser gay no es insulto.

Yo tengo una mentalidad muy abierta. Obviamente por donde nací (California) a mí no me molesta que digan si soy gay o heterosexual. No me importa. Lo que sí me molesta es que digan que me cuelgo de la fama de Lyn May".